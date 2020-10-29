قتيل وجرحى في حادثة طعن بمدينة نيس الفرنسية

2020/10/29 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بمقتل شخص وجرح آخرين بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.



وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن "الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث".

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجوما إرهابيا.

وأكد إستروسي إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.

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