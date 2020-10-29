دراسة: 200 ألف إصابة يومية بكورونا في المملكة المتحدة بحلول نوفمبر 

2020/10/29 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّرت دراسة جديدة أن ما يقرب من 100 ألف يصابون بفيروس كورونا المستجد بصفة يومية في المملكة المتحدة، فيما رجحت الدراسة أن يكون هذا الرقم مضاعفا في نوفمبر المقبل، إذا ما استمر معدل العدوى في الارتفاع.

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