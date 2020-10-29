المُقّدَس - امين يونس

2020/10/29 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس بماذا أناديك ياحمكو ، بعد أن قرأتَ كُل الكُتب التي نصحتك بها ، بتمعُن ...



اُستاذ ؟ مُثَقَف ؟ مُفّكِر ؟ * ولا واحدة من هذهِ .



هل تعتقد أنك أفدتَني بنصيحتك يارجُل ؟ بالعكس ، لقد سببتَ لي الصداع والقلق … جَعَلْتَني أشُكُ في كُل شئ بلا إستثناء [ لا خلف الله عليك ! ] .ـ هه هه هه … وهو المطلوب ياحمكو … فالشَك هو بداية الطريق للمعرفة … هو خطوة نحو إمتلاك العقل النقدي … هو عدم تقَبُل الأفكار على ......





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