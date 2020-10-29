الرسول (الكريم) أهم لدي المتأسلمين من الله! - ياسين المصري

2020/10/29 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري الإسلامويون في أي مكان من العالم يشتاطون غضبًا ويشتدون عنفًا ويزدادون إجرامًا عندما تُوَجَّه إساءة إلى أهم رموزهم المقدسة، ألَّا وهي نبيهم الموصوم بـ(الكريم)، أو قرآنهم (الكريم أيضًا دون توضيح) ولا تتحرك لديهم شعرة واحدة عدما يتعرض لها إلههم الأكبر!وإن ذكر المرء بعضًا من مخازي أو جرائم النبي التي تزخر بها الآلاف من كتب السيرة والسنة المقدسة، تنهال عليه الشتائم واللعنات من المتأسلمين، وكأنه هو ......





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