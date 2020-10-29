العبد ربه: هناك خلاف سني بشأن اداء الحلبوسي لتفرده بالقرارات

2020/10/29 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكد النائب السابق عن محافظة نينوى نوري العبد ربه, الخميس, ان دعوة رئيس الجمهورية لمدير عمليات جهاز المخابرات خالد العبيدي تتعلق لشموله بالسن القانوني للتقاعد ولاعلاقة لها لتهيئة كمرشح بديل لرئيس مجلس النواب , مشيرا الى وجود خلاف سني بشان أداء الحلبوسي لتفرده ببعض القرارات الخاصة بالمكون.وقال عبد ربه في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دعوة رئيس الجهورية برهم صالح لمدير عمليات المخابرات خالد العبيدي تاتي ضمن شمول الأخير بالسن القانوني للتقاعد ” , نافيا “وجود أي علاقة بتهيئة العبيدي كمرشح بديلا عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ” .وأضاف ان “تشكيل كتلة سياسية برئاسة النجيفي ومباركة الخنجر واستقطاب ابومازن بسبب عدم اهتمام الحلبوسي بوعوده فيما يتعلق باستكمال ملف النازحيين وكذلك ملف المغيبين”.وأشار العبد ربه إلى أن “الكتلة لم تعلن صراحة لحد اللحظه انها تسعى للإطاحة بمنصب رئيس البرلمان وتعيين شخصية بديله عنه ” .



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