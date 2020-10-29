2020/10/29 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، اعتقال شخص بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخرين بجروح.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الهجوم وقع قرب كنيسة في مدينة نيس، حيث قتل شخص وأصيب آخرون بجروح.



وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، على حسابه في “تويتر”: “تم إلقاء القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



حادث طعن يوقع قتيلاً وعدد من الجرحى قرب كنيسة وكالة الصحافة المستقلة.

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