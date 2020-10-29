أمين بغداد الجديد يتسلم مهامه رسمياً ويبدأ من استعدادات موسم الأمطار

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، تسنم علاء معن منصبه أميناً لبغداد رسمياً، فيما بدأ استلام مهامه من الاستعدادات لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "امين بغداد الجديد اطلع ميدانياً بعد تسنمه المنصب في اول جولة مسائية له على واقع محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في جانبي الكرخ والرصافة واستعدادات الدوائر وجاهزيتها لموسم هطول الامطار".

ويوم أمس، قدم منهل الحبوبي، استقالته من منصبه أميناً لبغداد، بسبب عارض صحي طارئ، يتطلب من السفر خارج العراق، لتلقي العلاج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس أمراً ديوانياً بتعيين علاء كاظم معن، أميناً لبغداداً خلفاً للمستقيل منهل الحبوبي.





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