قتيل وعدد من الجرحى بحادثة طعن جديدة جنوب فرنسا

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، بوقوع قتيل واحد، وإصابة عدة أشخاص، بحادثة طعن جديدة في مدينة نيس، جنوبي فرنسا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "امرأة قتلت خلال عملية الطعن، وأصيب آخرون، ووقعت الحادثة قرب كنيسة نوتردام في نيس".

وبدوره، رجح مدير بلدية نيس أن تكون "الحادثة إرهابية".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً في مكان العملية.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الضغوط على فرنسا، بعد ما اعتبرته عدة دول عربية وإسلامية، إساءة للنبي محمد، وعقب حادثة قتل مدرس في فرنسا، عرض صوراً "مسيئة للرسول"، في إحدى حصصه التدريسية.

ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حرية التعبير في بلاده، واعتبر الرسوم جزءاً منها، ما وضعه أمام أكبر موجة انتقادات خارجية توجه له، حيث استنكرت مؤسسات دينية، من بينها "جامع الأزهر" المصري، تصريحات ماكرون.

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