الزراعة النيابية : ازالة التجاوزات على الحصص المائية اهم خطوات نجاح الموسم الشتوي

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، اهمية نجاح الموسم الشتوي لضمان نجاح الخطة الزراعية واستمرار الاكتفاء الذاتي.واوضح رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ان " اهم خطوات نجاح الموسم الشتوي هي ازالة التجاوزات على الحصص المائية ، والتي باتت تؤثر على الاراضي المستصلحة وعلى زيادة الانتاج الزراعي ".ودعـا ، في بيان صحفي ، الى العمل مع تشكيلات وزارة الموارد المائية حول هذا الموضوع ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية وفق القانون"، مشيرا الى ضرورة تعاون الجميع لضمان تحقيق وفرة انتاج كبيرة تعزز الاكتفاء الذاتي وتحقق ايرادات اضافية للموازنة./انتهى5

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