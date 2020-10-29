انطلاق تظاهرة طلابية في كربلاء لتأكيد سلمية الاحتجاجات واستنكار اعمال التخريب

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة تظاهرة القمصان البيض من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد من فلكة التربية باتجاه مركز المحافظة لتاكيد سلمية الاحتجاجات واستنكار الاعمال التخريبية التي قامت بها مجموعات غير محسوبة على متظاهري تشرين./انتهى

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