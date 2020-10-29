لجنة نيابية : تطبيق قانون الضمان الصحي سيعزز تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، أهمية قانون الضمان الصحي الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته مساء امس .وقالت عضو اللجنة النائب داليا فرهاد ان " هذا القانون يضمن حصول جميع المواطنين في عموم المحافظات على خدمات صحية جيدة ، وسيخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين للحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي والعدالة الصحية وفق ما نص عليه الدستور العراقي".واضافت ، في بيان صحفي ، ان " تطبيق القانون بشكل سليم سيعزز تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وأرجاع الدوائر التابعة إلى وزارة الصحة وفصلها عن هيمنة إدارة المحافظات"./انتهى5

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