نائب عراقي يعتدي على موظف.. ويعتذر لـ

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما نشر مقطع فيديو له وهو يعتدي على موظف أثناء تأدية عمله، وتعالي صيحات قانونية وحقوقية ضده، قدم نائب عن التيار الصدري "قائمة سائرون" اعتذارا لرئيسه مقتدى الصدر.

القصة بدأت إثر انتشار مقطع فيديو صوره المصور الخاص بالنائب عن قائمة سائرون جواد الساعدي، وهو جالس في دائرة بلدية الزهور في منطقة الحسينية، شمال بغداد، يوجه الإهانات له، ما أثار ضجة كبيرة دفعت بحقوقيين وقانونيين للقول إن من حق الموظف أن يرفع دعوى قضائية ضد النائب.أما التفاصيل، فتكمن بأن الساعدي، وهو نائب في لجنة النزاهة البرلمانية، طالب مدير البلدية بتقديم كشوفات معينة، وبدا مدير البلدية موافقا على تقديمها، إلا أنه طلب من الساعدي إيقاف التصوير "لأن هذا يخالف القانون"، ما دفع النائب للانفجار غضبا وطرد مدير البلدية وموظفيه، من المبنى.

هل هذا التصرف، الذي قام به النائب جواد الساعدي، ضمن صلاحيات عضو مجلس النواب ؟ pic.twitter.com/Vg10w70rxD— المركز الخبري الوطني (@nnciraq) October 27, 2020

هذه الحادثة فجّرت غضباً كبيراً في الأوساط العراقية دفعت بمختصين لمشاركة المقطع عبر حساباتهم في مواقع التواصل والتنديد بفعلة النائب الذي اضطر إلى تقديم اعتذار، إلا أن هذا الاعتذار جاء للصدر.بالمقابل، أقدم تحالف سائرون على تجميد عضوية الساعدي 3 أشهر بعد انتشار الفيديو الذي يتهجم فيه النائب على موظف، في وقت لا يعطي فيه القانون العراقي الحق للنواب بالتهجم أو طرد أي موظف أثناء عمله.

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