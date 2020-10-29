"نوري" رفيق درب "بفرين" الناجية من عبودية داعش + فيديو

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنجار (العالم) 2020.10.29 – تزوجت الناجية من أسر عبودية داعش بفرين شوان عمو في الشهر السابع من 2017 من "نوري"، وحين تصفه تشيد به أن من الصعب العثور ع...

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