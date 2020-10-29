انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي في الاسواق العراقية

2020/10/29 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في اسواق البورصة الرئيسية في العراق بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية....

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