أمين بغداد الجديد يتسلم منصبه ويطلع على استعداد محطات المجاري لموسم الأمطار

2020/10/29 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} اعلنت امانة بغداد، الخميس، تسنم المعمار علاء معن منصبه اميناً لبغداد .

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