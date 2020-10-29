فرنسا.. مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم بسكين

2020/10/29 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بمقتل شخص وجرح آخرين بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

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