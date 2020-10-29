نائب: انعقاد الجلسات في المساء ممارسات خاطئة وعلى رئاسة المجلس تجنبها

2020/10/29 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..انتقد النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الخميس ، تأخر انعقاد الجلسات الاعتيادية في موعدها المحدد، مبينا أن الجلسات تتأخر عن موعدها ثلاث ساعات واربع ساعة والنواب جالسين بالانتظار.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشاكل بين الكتل تستدعي الاجتماعات المتفردة مع الرئيس لكن يفضل حسم هذه المشاكل قبل موعد الجلسة”.وأضاف أن “تحويل انعقاد الجلسات مساء، فضلا عن تأخرها ممارسات خاطئة يجب تجنبها من قبل رئاسة المجلس”، داعيا رئاسة البرلمان الى “التأكيد على الالتزام بالتوقيتات لانعقاد الجلسة في موعدها المحدد”.وكانت النائبة منار عبد المطلب طالبت في وقت سابق مجلس النواب بمراعاة ضوابط انعقاد جلسات المجلس منتقدة تحديد انعقاد الجلسات مساء من قبل رئاسة البرلمان.



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