انقاذ 'زوجة شهيد' من محاولة ابتزاز وتهديد في بغداد

2020/10/29 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية، الخميس، عن ايقافها محاولة لابتزاز زوجة شهيد من قبل ذوي زوجها بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "إحدى مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمدينة الصدر تمكنت من إيقاف ومنع عمليات ابتزاز وتهديد لزوجة شهيد من قبل أقارب زوجها بسبب ميراث الشهيد".

وحذرت الشرطة في البيان، "اقارب الزوج من مغبة الاستمرار بعمليات الابتزاز تلك، كونها ستعرضهم للمساءلة والمخاسبة القانونية"، داعية الى "حل خلافاتهم بالطرق السلمية وإعطاء كل ذي حق حقه، ضمن الأطر القانونية والشرعية".

واكدت ان "العملية جاءت على خلفية مناشدة تلقتها الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل زوجة شهيد، مطالبة بالتدخل لانقاذها من تهديدات وابتزاز أقارب زوجها".





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