أوقاف كردستان تجدد رفضها استخدام المساجد للترويج السياسي وتعده ’’استغلالاً للمنابر’’

2020/10/29 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، بيشتوان صادق، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، عن رفض استغلال منابر المساجد من أجل الترويج للقضايا السياسية واثارة الخلافات في هذا المجال.

وقال صادق في كلمة له خلال افتتاح ثلاثة مساجد جديدة في أربيل بالتزامن مع ولادة نبي الاسلام محمد، إن "المسجد مكان مقدس، ولا ينبغي الخلط بين الدين والسياسة فيه".

وأضاف، أن "أولئك الذين يحاولون استغلال المنبر في المناسبات للترويج للأحزاب، وكسب الأنصار، بلا شك هذا امر غير مسموح به بتاتا".

وأشار إلى أن "المنابر تابعة لبيوت الله، وقانونيا نحن مسؤولون على عدم السماح لممارسة مثل هكذا امور فيها"، مشدداً على أن "كردستان مكان للتعايش الديني، ويتعين الحفاظ التعايش والمكتسبات المتحققة للإقليم".

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