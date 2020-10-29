عضو بتطبيعية الكرة: الجمهور الذي يخالف التوجيهات بالعصيان سيعتبر فريقه خاسرا

2020/10/29 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة التطبيعية باتحاد الكرة الدكتور أسعد لازم، الخميس ( 29 تشرين الاول 2020)، أن تعاون الجميع من اندية واعلام ومشرفين وحكام وجمهور، يعد أشارة الى ان دوري الكرة الممتاز سائر للنجاح من خلال الجولة الاولى للمنافسة.

وقال لازم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجميع كان قلقا في الانطلاقة الاولى نتيجة للظروف المحيطة بالدوري ووضع البلد، لكن واقع الحال أكد ان الجولة الاولى نجحت بإمتياز من دون مشاكل تذكر، وهذا يعود الى تعاون الجميع وحرص الاغلبية على سير المنافسة".

واضاف أن "ما أثير حول حرص الجمهور بمتابعة المباريات من داخل الملعب، أمر ليس من صلاحياتنا فجميع دوريات العالم تلعب من دون جمهور، وبحسب توجيهات خلية الازمة فأن المنافسة تلعب من دون جمهور، ولكن من يحاول العصيان ويدخل الملعب ولا يمتثل للتوجيهات فأن المباراة سيكون مصيرها الايقاف واعتبار الفريق صاحب الملعب خاسرا صفر - 3".

وتابع لازم: "لذا نطالب الجميع بالتعاون ونناشد الاقلام الشريفة التي وقفت مع الكرة العراقية على مر السنين أن تكون مساندة وتحاول تثقيف الجمهور على الخط الصحيح".

يشار الى الجولة الاولى لمنافسات دوري الكرة الممتاز قد اختتمت الاثنين، فيما تنطلق الثانية يوم الجمعة المقبل.

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