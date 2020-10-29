وفاة وإصابة ثلاثة أطفال لسقوطهم من بناية قيد الانشاء شمال بابل

2020/10/29 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/توفي طفل في السابعة من عمره وأصيب اثنان اخران في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة اليوم الخميس بعد سقوطهم من بناية قيد الانشاء كانوا يلعبون بها.وقال مصدر في شرطة بابل" أن طفلا في السابعة من عمره توفي اليوم الخميس وأصيب اثنان آخران بعد سقوطهم من بناية قيد الانشاء كانوا يلعبون بها مما أدى إلى وفاة الطفل في الحال.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى المسيب للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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