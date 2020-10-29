مدرب الميناء: نخطط لخطف نقاط مباراة السماوة

2020/10/29 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وصف المدرب المساعد لفريق الميناء عمار ريحاوي مباراة الغد أمام السماوة بالصعبة للظروف التي يمر بها فريق الميناء.وقال ريحاوي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن مباراة الغد أمام السماوة لا تخلو من الصعوبات لاسيما وأن المباراة في ملعب المنافس والسماوة خسر في المباراة الأولى بنتيجة ثقيلة أمام نفط الوسط وبالتالي يسعى للتعويض، وفريقنا هو الأخر يبحث عن نفسه بعد تعادل أمام الحدود لم يكن مقنعا لنا.وبين أن الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب عماد محسن والمحترف من النيجر عبد المجيد للإصابة وعدم جاهزية بقية المحترفين لالتحاقهم بوقت متأخر وبالتالي سنعتمد على الخيارات المتوفرة لنا.وأشار إلى أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز وعدم التأخر في لائحة الترتيب رغم أننا ندرك تعقيدات بداية الموسم مع ذلك طموحنا النقاط الثلاث من لقاء السماوة ولا نفكر بخيار بديل غير خطف النقاط كاملة.يشار إلى أن الميناء اكتفى بالتعادل مع ضيفه الحدود في الجولة الأولى من الدوري./انتهى

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