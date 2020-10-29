المدفعية الإيرانية تعاود قصفها المكثف على مناطق في سيدكان في محافظة أربيل

2020/10/29 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/عاودت المدفعية الإيرانية قصفها المكثف على مناطق في ناحية سيدكان تحت ذريعة تواجد مسلحي حزب الحياة الحرة المعارضة للسلطات الإيرانية.وقال إحسان جلبي مدير ناحية سيدكان في تصريحات صحافية إن المدفعية الإيرانية جددت قصفها اليوم الخميس على قرى کەتینە، بەربزین و بنبەريز في ناحية سيدكان، مضيفا أن طائرة مسيرة كانت تجول في سماء المنطقة قبل أن تبدأ المدفعية الإيرانية عملية القصف على تلك المناطق./إنتهى

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