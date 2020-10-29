2020/10/29 | 12:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الخميس، اهمية نجاح الموسم الشتوي لضمان نجاح الخطة الزراعية واستمرار الاكتفاء الذاتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياه النيابية تحدد شرطاً لنجاح الموسم الزراعي الشتوي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياه النيابية تحدد شرطاً لنجاح الموسم الزراعي الشتوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).