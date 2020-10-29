ضبط (٤) أوكار وكدس للعتاد بعملية استخباراتية مشتركة في كركوك

2020/10/29 | 12:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : كركوك} تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، الخميس، من ضبط أربعة أوكار وكدس للعتاد بعملية استخباراتية مشتركة في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.

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