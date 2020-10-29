الزراعة النيابية تحدد شرطًا يتطلب حملة “أمنية” لنجاح موسم الزراعة الشتوي

2020/10/29 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رهن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الخميس، نجاح الموسم الشتوي لضمان نجاح الخطة الزراعية واستمرار الاكتفاء الذاتي، برفع التجاوزات على الحصص المائية.

وقال الشمري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “من اهم خطوات نجاح الموسم الشتوي ازالة التجاوزات على الحصص المائية والتي باتت تؤثر بشكل وباخر على الاراضي المستصلحة وعلى زيادة الانتاج الزراعي”.

واضاف الشمري ان “من اهم الخطوات التي يجب اتخاذها العمل مع الموارد المائية حول هذا الموضوع ومحاسبة كل متجاوز على الحصة المائية وفق القانون”.

وشدد على “ضرورة تعاون الجميع لضمان تحقيق وفرة انتاج كبيرة تعزز من الاكتفاء الذاتي وتحقق ايرادات اضافية للموازنة”.

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