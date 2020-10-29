الغنام: لاحظر للتجوال في الانبار

2020/10/29 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، الغاء حظر التجوال نهائيًا في محافظة الانبار.

وقال الغنام في بيان إنه “اصدر الاوامر بإلغاء حظر التجوال الليلي داخل قاطع مسؤولية عمليات الانبار بعد سنوات طويلة فرض فيها حظر التجوال الليلي”.

وبين ان “القرار جاء لفسح المجال لأبناء المحافظة بالحركة بكل حرية وبلا قيود وخلال اربع ساعة يومياً”.

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