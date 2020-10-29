3 قتلى في حادثة طعن قرب كنيسة جنوب فرنسا

2020/10/29 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

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مكان حادثة الطعن جنوب فرنسا

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، بارتفاع عدد قتلى عملية الطعن التي حدثت في مدينة نيس جنوب البلاد إلى ثلاثة أشخاص.

واوضحت في تقارير لها اليوم 29 تشرين الأول 2020، ان شخصا أقدم على قتل شخص وإصابة عدة أشخاص، بحادثة طعن جديدة في مدينة نيس جنوبي فرنسا، حيث بينت ان "امرأة قتلت خلال عملية الطعن، وأصيب آخرون في البداية، ووقعت الحادثة قرب كنيسة نوتردام في نيس".

من جانبه رجح عمدة بلدية نيس، أن تكون "الحادثة إرهابية"، وقال في تغريدة على "تويتر" "أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام"، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا في مكان العملية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل شخصين وجرح آخرين، بهجوم بالسكين قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث، فيما دعت الشرطة الفرنسية عبر "تويتر" المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque.



Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06.



pic.twitter.com/VmpDqRwzB1

— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

ر.إ

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