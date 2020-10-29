بالصور.. انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة

2020/10/29 | 12:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق يوم الخميس، بمحافظة حلبجة الشهيدة، مهرجان الرمان وذلك في مدينة الالعاب بمركز المدينة.

المهرجان انطلق بحضور وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، بيكرد طالباني وبمشاركة جماهيرية واسعة.

مهرجان الرمان انطلق في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم، ويستمر لمدة 3 ايام، وسط الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد.

PUKmedia

بعدسة: شورش وهبي

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