رئيس الجمهورية: واجبنا استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب

2020/10/29 | 12:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الخميس، ضرورة تعزيز الجهد الامني وترسيخ مرجعية الدولة والقانون، مشيرا الى جريمة المقدادية، وقبلها الفرحاتية وخانقين وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي.

ونشر فخامة رئيس الجمهورية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "جريمة المقدادية، وقبلها الفرحاتية وخانقين وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي".

واضاف سيادته: "واجبنا استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب من خلال تعزيز الجهد الامني ودعم قواتنا المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون.نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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