2020/10/29 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - عاودت أسعار النفط الخام بالانخفاض في التعاملات صباح اليوم الخميس ، بعد ان حاولت استعادت بعض مكاسبها التي فقدتها لتعاود الهبوط مرة اخرى وبنسبة اكثر من 6٪ خلال ساعات نهار اليوم ،رغم إغلاق ثلثي الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بعد ان ضرب الإعصار زيتا ولاية لويزيانا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار النفط بسبب وفرة المنتوج وجائحة كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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