تربية كربلاء تؤكد استعدادها للعام الدراسي الجديد وتنتظر قرار الوزارة

2020/10/29 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اكدت مديرية تربية كربلاء، الخميس، ان مدارسها وملاكاتها على استعداد كامل للعام الدراسي المقبل، مبينة ان ملامح العام الدراسي ستظهر بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية.وقال مدير قسم الاشراف الاختصاص في المديرية جواد نصر الله في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مديرية التربية في كربلاء على استعداد تمام لاستقبال العام الدراسي الجديد وفق الاجراءات التي ستتخذها وزارة التربية بالتشاور مع وزارة الصحة، حيث ان ملامح العام الدراسي ستظهر بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية”.واضاف نصر الله ان “المديرية العامة للاشراف التربوي طلبت من اقسام الاشراف في المديريات رفع التوصيات بخصوص العام الدراسي المقبل، وشكلنا لجان اوصت بحذف فصول من المواد شريطة عدم تعلقها بالمرحلة التي تليها، او حذف بعض المواد او الغاء بعض الحصص او الغاء عطلة يوم السبت، او استخدام منصة نيوتن الالكترونية، حيث قدمت العديد من الرؤى ولجنة الرأي في الوزارة ستتخذ القرار المناسب بالتشاور مع وزارة الصحة”.



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