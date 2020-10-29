الشرطة المجتمعية توقف عمليات ابتزاز وتهديد واجهتها سيدة في بغداد

2020/10/29 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، الخميس، إيقاف حالات ابتزاز لـ"زوجة شهيد" بسبب الميراث في مدينة الصدر ببغداد.



وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الاول 2020)، أن "إحدى مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمدينة الصدر تمكنت من إيقاف ومنع عمليات ابتزاز وتهديد لزوجة شهيد من قبل أقارب زوجها بسبب ميراث الشهيد".

وحذرت الشرطة اياهم من "مغبة الاستمرار بعمليات الابتزاز تلك، كونها ستعرضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية، وحثوهم على حل خلافاتهم بالطرق السلمية وإعطاء كل ذي حق حقه، ضمن الأطر القانونية والشرعية".

ونوه البيان الى أن "العملية جاءت على خلفية مناشدة تلقتها الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(497) من قبل زوجة شهيد، مطالبة إياهم التدخل لانقاذها من تهديدات وابتزاز أقارب زوجها".

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