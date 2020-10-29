للمرة الثانية في شهر.. قطع رأس امرأة ومقتل اثنين في هجوم بفرنسا

2020/10/29 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن مهاجما بسكين قتل 3 أشخاص بينهم امرأة قطعت رأسها في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية يوم الخميس في حادث وصفه عمدة المدينة بالإرهاب.

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