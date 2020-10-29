2020/10/29 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحام المئات من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر وبقية الأحزاب والمليشيات وجماعات مسلحة خط الاحتجاجات، بدأت الخطة الأمنية الجديدة لفتح "نفق السعدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير : حكومة الكاظمي تتفق مع اطراف سياسية لانهاء الاحتجاجات وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير : حكومة الكاظمي تتفق مع اطراف سياسية لانهاء الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير : حكومة الكاظمي تتفق مع اطراف سياسية لانهاء الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).