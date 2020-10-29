 سيمينز: العجز في كهرباء العراق تبلغ 9 غيغاواط

2020/10/29 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن رئيس شركة سيمينز، جو كايسر، أن العجز في الطاقة الكهربائية العراقية تبلغ 9 غيغاواط.

وقال كايسر في حوار مع قناة CNBC عربي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "اتفقنا مع العراق على العمل على 3 مراحل، المرحلة الأولى هي قيد التصميم وتتضمن خدمات الجيل الخامس وغيرها وتعمل على الاستفادة القصوى من المحطات الكهربائية الحالية والمرحلة الثانية زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 4 غيغاواط، والمرحلة الأخيرة على المدى البعيد تتضمن الاستفادة من الغاز المنبعث اثناء انتاج النفط لتشغيل محطات الكهرباء".

وأضاف أن هناك الكثير من النوايا الحسنة ويبلغ حجم النقص في العراق 8-9 غيغاواط ولكن العراق يعاني من التباين الكبير في مصالح الدول المحيطة بيها وهذا يبقى العراق مشغول جدا وأحيانا يشعر بالقلق أحيانا إزاء تنفيذ جدول الاعمال الخاص بالطاقة بطريقة قوية وحاسمة كما فعلت مصر.

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