2020/10/29 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مكان وقوع الهجوم في مدينة نيس، وفق ما أفادت مراسلتنا في فرنسا.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

التالي

منذ يوم واحد

بالوثيقة..



جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

منذ يومين

هاتف سامسونغ القادم القابل للطي سيأتي بتعديلات جذرية!

منذ يومين

النقل تدعو خمس شركات عالمية متخصصة لاختيار الشركة الاستشارية لمشروع القطار المعلق

منذ 3 أيام

الكعبي يترأس اجتماعاً لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى

منذ 4 أيام

“سامسونغ” تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف “Galaxy S21 Plus”

منذ 4 أيام

وزارة العمل: أكثر من 60 ألف متقدم على القروض

منذ 4 أيام

ميزة واتس آب جديدة تسمح لك بكتم صوت أي محادثة إلى الأبد

منذ 4 أيام

كاليفورنيا تحدد قواعد صارمة لإعادة فتح ديزني لاند

منذ 5 أيام

مساعٍ لافتتاح شركات لـ”واتس آب” و “فيسبوك” في العراق

منذ 5 أيام

تسجيل أكثر من مليون إصابة بكورونا في فرنسا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).