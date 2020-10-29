الحبانية تستقبل ربع مليون سائح خلال اسبوع

2020/10/29 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أعلن مستشار محافظ الانبار عزيز خلف الطرموز، الخميس، أن المدينة السياحية في الحبانية استقبلت اكثر من ربع مليون سائح من مختلف المحافظات في حصيلة هي الاولى من نوعها منذ عودة الامن والاستقرار الى مدن الانبار.وقال الطرموز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المدينة السياحية في الحبانية استقبلت اكثر من 250 الف سائح خلال اسبوع واحد من مختلف محافظات العراق في حصيلة لم تسجلها قبل دخول ارهابي داعش الى مدن المحافظة “.واضاف ان” خطة حكومة الانبار المحلية في جذب السياح الى المرافق السياحية في الحبانية نجحت بشكل كبير وحصلت وزارة السياحة على ايرادات مالية كبيرة رغم ان الحكومة المحلية كان لها الدور البارز في اعادة اعمار وتأهيل المدينة السياحية التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استغلالها من قبل الاسر النازحة ابان سيطرة داعش الاجرامي على مدن الانبار”.وأشار الطرموز إلى أن “الاعداد الكبيرة من السواح فاقت الطاقة الاستيعابية للمدينة السياحية في الحبانية”.



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