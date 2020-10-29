2020/10/29 | 13:17 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة خمسة لقاءات تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. انطلاق ثاني جولات الدوري الممتاز
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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