غداً.. انطلاق ثاني جولات الدوري الممتاز

2020/10/29 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة خمسة لقاءات تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.

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