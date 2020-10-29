الكشف عن سبب جعل محافظة عراقية تتربع على صدارة الوفيات بكورونا يوميًا

2020/10/29 | 13:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتربع محافظة السليمانية على صدارة قائمة الوفيات بكورونا يوميًا وفق الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة.

واعتبر مسؤول في وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن قلة الكوادر والمستلزمات الصحية في المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا تسببت بارتفاع حالات الوفاة في محافظة السليمانية.

وقال الدكتور داهات حویزي مدير مستشفى “هیمن” الخاص بكورونا في محافظة السليمانية، إن “تعليق الدوام أثر على القطاع الصحي في السليمانية”.

ودعا الحكومة الاهتمام بالقطاع الصحي وصرف رواتب ومستحقات الكوادر الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، في إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 664 شفاء، و27 وفاة.

وبهذا وصل عدد المصابين، بفيروس كورونا في الإقليم إلى 73 ألفاً و49 مصابا، تماثل 41 ألفاً و573 للشفاء حتى الآن، فيما توفي 2388 بينهم 1178 في السليمانية، ومازال 29 ألفاً و88 مصابا يتلقون العلاج.

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