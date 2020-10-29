كمين يطيح لـ”داعشي” اثناء محاولته الدخول الى الفلوجة قادما من اربيل

2020/10/29 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الخميس ، بأن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على احد ابرز عناصر “ داعش” الاجرامي بكمين اثناء محاولته الدخول الى الفلوجة قادما من اربيل .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الثاني من لواء المشاة 40 للفرقة نصبت كمين لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله اثناء محاولته الدخول من احدى مداخل مدينة الفلوجة قادما من محافظة اربيل تواجده ، دون وقوع أي مقاومة تذكر”.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.وأوضح، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تحركه من محافظ اربيل لحين وصوله الى المكان المستهدف”، مؤكدا ان “المعتقل يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية “.



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