وفد برلماني وأمني برئاسة الكعبي في ديالى للوقوف على ملابسات مجزرة “الخيلانية”

2020/10/29 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر وعدد من اعضاء مجلس النواب ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية العليا …

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