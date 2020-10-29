ضبط اوكار لداعش في كركوك

2020/10/29 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الخميس، عن ضبط 4 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميرة الصغرى ووادي طريطيرة ووادي ابو شحمة ضمن محافظة كركوك، موضحة، انه تم ضبط 4 أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على مواد لوجستية وملابس، فضلاً عن ضبط 40 عبوة ناسفة و40 مسطرة في كدس للعتاد لمخلفات عصابات داعش الإرهابية.

واضاف البيان: انه تم ردم الأوكار وتفجير العبوات والأحزمة الناسفة من الجهد الهندسي المرافق بدون حادث يذكر.

PUKmedia عن اعلام وكالة الاستخبارات‌

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