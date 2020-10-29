كوسرت رسول يهنىء بحلول المولد النبوي الشريف

2020/10/29 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه كوسرت رسول، رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسالة في ذكرى المولد النبوي الشريف.فيما يأتي نصها:

اتقدم بالتهنئة في ذكرى ولادة نبي الاسلام (صلى الله عليه وسلم)، الى جميع المسلمين بشكل عام والمسلمين في العراق وكوردستان بشكل خاص، متمنيا ان تكون المناسبة مبعثا للوئام والوحدة بيننا.

اليوم وفي ذكرى ولادة فخر الانسانية، اجمل ذكرى، الالتزام ببرنامج ورسالة نبينا، وجهودنا في التعايش والوئام والوحدة بيننا وحل المشاكل والازمات.

ابتهل للعلي القدير، ان يمن علينا بالوئام والوحدة والاخوة.

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