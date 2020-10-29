2020/10/29 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بعد أكثر من ألف و400 عام، تقف الإنسانية جمعاء مَديْنَة؛ لأسس قانونية عادلة، ومبادئ دستورية راسخة، وضعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست هوى ولكنها وحيًا، تقوم على احترام الآخر، وتنبذ العنف والتطرف، وتبني أجيالًا بعيدة عن الكراهية واغتيال الشَّخصية.



تُصادف اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه السَّلام، وفيها يقرأ الجيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرفوا على أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد وكالة الصحافة المستقلة.

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