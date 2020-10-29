ملعب نينوى الاولمبي يعود الى الواجهة

2020/10/29 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تواصل شركة اوزلار التركية المنفذة لملعب نينوى الاولمبي الذي يتسع لـ 30 الف متفرج، اعمال تاهيل الملعب وملحقاته عقب الدمار الذي لحق به من قبل عصابات داعش الاجرامية.

وقال المدير التنفيذي للملعب المهندس محمد عطية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم اخميس، أن" الشركة تعمل على إعادة تأهيل الملعب من مخلفات داعش وما سببه من إندثار لموقع العمل "، مضيفا ان" الشركة هيأت الكثير من جوانب العمل بما يتعلق منها بالسلفة المالية و الجوانب الفنية واللوجستية الأخرى".

وبين عطية ان" الملاكات الفنية للشركة باشرت العمل بواقع 12 ساعة يومياً بجهد كامل لأعمال التأهيل والأسس للملعب الرئيسي 30 الف متفرج وملعب التدريب 2000 متفرج وملعب ثالث للتدريب أيضاً 500 متفرج وفندق 75 غرفة وبنسبة إنجاز قياسية وفقاً للسقف الزمني حيث بلغت 8% ".

وتابع عطية انه " تم الأخذ بملاحظات الوزير عدنان درجال بخصوص إستثمار محيط الملعب بالشكل المطلوب ليأتي بمردود مالي وبصورة خاصة مقصورة الملعب وانشائها بطرق إحترافية وتصاميم عالمية "، مبينا ان " من المتوقع ان تشهد الايام المقبلة نقلة كبيرة في العمل، ستتضح من خلالها معالم الملعب بصورة جلية".

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