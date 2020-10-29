2020/10/29 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الخميس، انه ستتم المباشرة بأعمال التبليط في الطريق السياحي الداخلي لقضاء أبي الخصيب الذي تنفذه احدى الشركات المحلية في المحافظة، وذلك قبل نهاية العام الحالي.



وذكر العيداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الاول 2020)، ان "اعمال التبليط ستكون بعد ان تقوم الشركة في الاسبوع المقبل بأعمال الباور الكيربر من منطقة نهر خوز بأتجاه سيطرة محيله كمرحلة اولى ، لافتاً الى ان الشركة المحلية المنفذة للمشروع ستباشر فيما بعد بأعمال التبليط قبل نهاية العام الحالي".

من جهته، اوضح مدير شركة ابابيل الهندسية للمقاولات المنفذة لمشروع الطريق السياحي الداخلي لقضاء أبي الخصيب شريف نجم الدين، بحسب البيان انه "تم وصول الاقفال الخاصة بشبكة المياه المانية المنشأ حيث سيتم السبت المقبل بأعمال الكيربر وسيكون العمل في من بداية طريق منطقة نهر خوز في القضاء".

وبين نجم الدين ان "هناك تواصلا مع دائرة ماء البصرة والدوائر الخدمية الاخرى في القضاء والمشاريع في ديوان المحافظة والمهندس المقيم حول العمل في الطريق السياحي الداخلي للقضاء"، مؤكداً انه "كما وعد اهالي القضاء فأن اعمال التبليط سيتم المباشرة بها قبل نهاية العام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن موعد المباشرة بـ’تبليط’ الطريق السياحي في أبو الخصيب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن موعد المباشرة بـ’تبليط’ الطريق السياحي في أبو الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).