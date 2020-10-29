إسرائيل ولبنان يعقدان جلسة ثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود

2020/10/29 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل، الخميس، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، وبرعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

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