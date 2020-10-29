2020/10/29 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … تشهد العاصمة الأوروبية ارتفاع بمعدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا وهو ما يجعلها اقرب للمربع الاول من الفيروس في بداية انتشاره مطلع العام الحالي.



حيث بدأت العديد من الدول الأوروبية بتسجيل معدلات يومية تصل الى الاف الحالات مثل ايطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهو ما جعل هذه الدول تتخذ المزيد من الاجراءات المشددة لحصر انتشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف ستواجه أوروبا الموجة الثانية من فيروس كورونا؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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