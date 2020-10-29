2020/10/29 | 13:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية ..مبلغ الاقتراض سيكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية ..مبلغ الاقتراض سيكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).